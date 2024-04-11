За питание в детсадах будут платить не только родители. Депутаты одобрили проект

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому родители не будут единственным источником финансирования питания в детских садах.

Напомним, 11 августа 2023 года принята новая редакция Закона «Об образовании», где в части 6 статьи 28 предусмотрено, что организация питания в дошкольных образовательных организациях осуществляется за счет средств родителей (законных представителей). В связи с чем Министерство финансов должно прекратить финансирование питания в дошкольных образовательных учреждениях.

Депутаты объяснили это тем, что в случае перевода бремени оплаты питания в детсадах только на родителей могут быть нарушены права граждан на получения бесплатного дошкольного образования. Есть риск, что в таком случае уязвимые слои населения, которые не имеют возможности оплатить питание ребенка, не смогут получить гарантированное Конституцией бесплатное дошкольное образование. Парламентарии инициировали законопроект, в котором предлагается отменить последние поправки. То есть признать утратившим силу части 6 статьи 28 Закона «Об образовании».

Документ разработали парламентарии Эльвира Сурабалдиева, Винера Раимбачаева, Алишер Эрбаев, Шайлообек Атазов, Алишер Козуев, Ырысбек Атажанов, Карим Ханджеза, Бакыт Тентишев, Кубанычбек Самаков, Миргуль Темирбаева, Надира Нарматова, Абдыбахаб Боронбаев, Дастан Бекешев, Жаныбек Кыдыкбаев, Талант Мамытов, Султанбай Айжигитов, Мирлан Самыйкожо и Нурланбек Азыгалиев.

Отметим, ранее в дошкольных организациях республики действовал принцип сооплаты: 50 процентов оплачивают местные органы власти, а остальное — родители.