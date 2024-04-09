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Власть

В Жогорку Кенеше с 2026 года заработает система распознавания лиц

Комитет ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон «О регламенте Жогорку Кенеша» во втором чтении.

Инициаторы — депутаты Марлен Маматалиев, Нурланбек Азыгалиев.

Информацию о законопроекте представила председатель комитета Чолпон Султанбекова.

Проектом закона предусматриваются:

  • изменение срока рассмотрения законопроектов между первым и вторым чтениями;
  • норма о подготовке объединенных проектов законов при поступлении альтернативных документов;
  • порядок рассмотрения проектов постановлений;
  • норма по заслушиванию информации кабинета министров по общественно значимым вопросам;
  • перенос раздела «Разное» с четверга на среду в целях рассмотрения вопросов избирателей в первоочередном порядке;
  • сокращение сроков дачи ответа на запросы депутатов;
  • приведение закона в соответствие с конституционным Законом «О статусе судей»;
  • устранение внутренних пробелов и внесение уточняющих норм.

Также в действующей редакции указано, что члены фракции и депутатской группы обязаны в письменной форме уведомлять лидера фракции и руководителя депутатской группы о планируемых командировках или иных мероприятиях за три календарных дня до даты мероприятия.

Нардеп Мейкинбек Абдалиев предложил изменить эту норму.

«Ладно, если еще на той идем. А если это похороны? Мы же не можем о смерти человека узнать заблаговременно и уведомлять заранее. Предлагается в письменной форме уведомлять, в каком веке мы живем? У нас же цифровизация. Поэтому я предлагаю делать это в электронном формате через Infodocs, WhatsApp, смс», — сказал он.

С коллегой согласился Марлен Маматалиев.

Руководитель аппарата парламента Алайбек Алымбаев сообщил, что с 2026 года заработает система распознавания лиц и голосования по отпечаткам пальцев.

«По предложению корейской стороны мы планировали запустить эту систему в октябре-ноябре 2025-го. Но полностью программа заработает с 1 января 2026 года, мы должны провести свои внутренние процедуры в соответствие», — подчеркнул он.

По словам депутата Дастана Бекешева, нужно исключить норму, где парламентарий может не голосовать за законопроекты.

«У нас одна большая проблема. Например, если законопроект не рассмотрели до обеда, он не проходит. У меня так два законопроекта не прошли. Кворума нет, документ не набрал нужное количество голосов. Ответственность же должна быть. Если депутат не голосует, то он должен считаться как отсутствующий. Уклонение не допускается», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291133/
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