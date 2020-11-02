Омурбек Бабанов раскритиковал Жогорку Кенеш шестого созыва

Отмена парламентских выборов была правильным решением, заявил в прямом эфире радио «Азаттык» бывший лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов.

Он раскритиковал шестой созыв Жогорку Кенеша. По словам Омурбека Бабанова, депутаты не достойны продолжать работать. «Эти депутаты сегодня могут принять одно, а завтра другое решение. Они должны уйти из политики», — добавил он и тут же отметил, что решение парламента по избранию премьер-министром Садыра Жапарова и спикером Каната Исаева прошло открыто.

«Я не могу комментировать решение парламента по выборам. Но то, что отодвинули сроки выборов, это правильно, так как если пройдет конституционная реформа, то можно будет провести законодательные изменения. Садыр Жапаров сказал, что конституционная реформа откроет путь в борьбе с коррупцией. Например, если будет президентское правление, то сократится аппарат. Нам надо изменить систему», — сказал Омурбек Бабанов.

Политик готов войти в состав конституционного совещания. Он также затронул тему задержания бывшего заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова.

«То, что не сделал Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков, сделал Садыр Жапаров. Это шаг», — подчеркнул Омурбек Бабанов.