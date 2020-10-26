Юристы возмущены неконституционными решениями Жогорку Кенеша

Конституция не позволяет депутатам Жогорку Кенеша шестого созыва переносить дату повторных парламентских выборов и продлевать тем самым свои полномочия еще на семь месяцев. Об этом на брифинге заявил юрист правовой клиники «Адилет» Искендер Какеев.

По его словам, по Конституции созыв ЖК действует только пять лет.

Конституция Кыргызской Республики не позволяет переносить сроки повторного голосования и продлевать срок полномочий парламента.

«Поэтому принятый Жогорку Кенешем закон противоречит Конституции и не может иметь юридической силы. Что касается полномочий и. о. президента, то они значительно уже, чем полномочия избранного главы государства. Кроме того, наблюдается нарушение международного стандарта прав человека. У нас отняли право на общественное обсуждение. Его срок должен составлять не менее месяца. Он может варьироваться, если есть обстоятельства непреодолимой силы. Но таковых на сегодня нет», — сказал Искендер Какеев.

Другие участники брифинга заявили, что принятое 22 октября парламентом решение антиконституционно.

Эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева отметила, что в Кыргызстане наблюдается кризис легитимности.

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«Запущен процесс оспаривания, и мы обязаны дождаться заключения Конституционной палаты. Это первое. Второе: ЦИК объявила повторные выборы в Жогорку Кенеш 21 октября, и это решение абсолютно законно», — подчеркнула она.

Юристы требуют открытого диалога с властью.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года.