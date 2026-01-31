18:23
Опубликован проект новой Конституции Казахстана: главные изменения

Комиссия по конституционной реформе опубликовала проект нового Основного закона Республики Казахстан. Документ подготовлен по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева и предполагает масштабный пересмотр архитектуры государства.

Разработку проекта начали после послания президента от 8 сентября 2025 года. В состав Конституционной комиссии вошли 130 человек, представляющих все социальные группы страны. Эксперты пересмотрели 77 из 101 статьи действующего закона, что составляет 84 процента текста. В итоге комиссия решила подготовить полностью новый документ, состоящий из 95 статей.

Ключевые политические изменения

  • Однопалатный парламент: вместо Сената и Мажилиса предлагается создать Курултай из 145 депутатов, избираемых на 5 лет.

  • Институт вице-президента: в структуру исполнительной власти вводится новая должность.

  • Народный совет: учреждается платформа «Қазақстанның Халық Кеңесі» с правом законодательной инициативы.

  • Право на отставку: президент наделяется правом добровольно оставить свой пост.

Особое внимание в проекте уделено «человекоцентричности». Новая Конституция закрепляет светский характер образования, четкое разграничение религии и государства, определяет брак как добровольный союз мужчины и женщины. Отдельные положения посвящены защите прав граждан в цифровой среде и работе адвокатуры.

Русский язык сохраняет статус официального: наравне с казахским он употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления.

Смертная казнь запрещена: право на жизнь — абсолютное и неотъемлемое право каждого человека.

Реформа стала продолжением курса на строительство «Справедливого Казахстана», провозглашенного после трагических событий января 2022 года. Окончательный текст новой Конституции планируется утвердить на общенациональном референдуме. Действующий срок полномочий президента Касым-Жомарта Токаева завершается в 2029 году, по закону он не сможет баллотироваться повторно.

Окончательное решение о содержании Конституции планируется принять на референдуме.
