Названа дата референдума по Конституции Казахстана. Президент подписал указ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по Конституционной реформе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Согласно тексту указа, референдум по Конституционной реформе в Казахстане пройдет 15 марта.

Накануне члены Конституционной комиссии представили президенту итоги работы над проектом новой Конституции страны. По мнению главы государства, положения новой Конституции знаменуют завершение процесса трансформации институциональной основы Казахстана и переход к совершенно новой конституционной модели.

Президент также подчеркнул, что проект нового Основного закона не только отражает актуальные общественные ценности и принципы государственной политики, но и закладывает долгосрочные основы дальнейшего прогрессивного развития Казахстана.
