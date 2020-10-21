Жаждет кресла, нет опыта на госслужбе: депутаты критикуют Тилека Токтогазиева

Кандидат на пост главы Минсельхоза Тилек Токтогазиев заверил, что не гонется за властью, а намерен развивать сельскохозяйственный сектор. Об этом он заявил на внеочередном заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча».

Несколько депутатов поинтересовались, есть ли у Тилека Токтогазиева опыт работы на государственной службе.

«Я работал стажером в Министерстве иностранных дел», — ответил кандидат на пост министра.

Депутат Евгения Строкова напомнила ему, что недавно он хотел стать главой правительства. «Вы хотели стать премьер-министром, теперь, когда освободилось место министра сельского хозяйства, намерены возглавить это ведомство. Если бы вам предложили пост МЧС, то вы и туда пошли бы?» — спросила она.

Тилек Токтогазиев подчеркнул, что ему нужно не кресло, он выступает за системные изменения, реформы и готов свой опыт применить в Минсельхозе.

Вице-премьер-министр Артем Новиков отметил, что Тилек Токтогазиев представляет молодых активистов.

Депутаты утвердили его на пост министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Тилек Токтогазиев баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Ата Мекен». Он один из лидеров, протестующих против результатов голосования. 7 октября он пытался назначить себя исполняющим обязанности премьер-министра. 9 октября поддержал кандидатуру Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, затем вышел на митинг против ОПГ во власти. На площади Ала-Тоо был ранен во время столкновения со сторонниками Садыра Жапарова, ему попали камнем по голове.