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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму

Если арестовать и осудить экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова, то он не выплатит в госбюджет ни тыйына, считает и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров. Об этом он заявил в интервью кыргызской службе BBC.

По его словам, решение по бывшему таможеннику принял он сам.

«Райым готовился улететь в Дубай, изменив свою фамилию. Когда его задержали, мне позвонили и сказали, что посадят. Я предложил тщательно подумать. Потому что посадили Алмазбека Атамбаева, а он в три раза богаче Райыма, у него миллиарды. Смогли ли вы его заставить заплатить в казну хоть тыйын? Нет! Напротив, он уже второй год содержится за счет госбюджета. Также и с Албеком Ибраимовым, Сапаром Исаковым и другими. Я пойду по другому пути. У меня стиль работы другой», — заявил Садыр Жапаров.

Он также добавил, что посадить экс-замглавы таможни можно за пять секунд. «Он будет сидеть, но не отдаст ни гроша. После его задержания все его счета заблокируются. Судебные дела будут идти годами. То есть мы не сможем его заставить вернуть деньги. Если конфискуем его имущество, то это будет не 24 миллиона, а 2 миллиона», — заявил Садыр Жапаров.

Всех коррупционеров вынудим вернуть деньги. Если не будут, посадим.

и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров

Глава правительства попросил народ и журналистов не поднимать шум, говоря, что «они заранее договорились», «специально отпустили», а поддержать их.

Садыр Жапаров напомнил, что дефицит бюджета составляет более 30 миллиардов сомов. «Нам необходимо выплатить пособия, пенсии, зарплаты. Поэтому нужно в первую очередь думать о пополнении госказны», — резюмировал он.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса отпустили.

В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170187/
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