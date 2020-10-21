Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму

Если арестовать и осудить экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова, то он не выплатит в госбюджет ни тыйына, считает и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров. Об этом он заявил в интервью кыргызской службе BBC.

По его словам, решение по бывшему таможеннику принял он сам.

«Райым готовился улететь в Дубай, изменив свою фамилию. Когда его задержали, мне позвонили и сказали, что посадят. Я предложил тщательно подумать. Потому что посадили Алмазбека Атамбаева, а он в три раза богаче Райыма, у него миллиарды. Смогли ли вы его заставить заплатить в казну хоть тыйын? Нет! Напротив, он уже второй год содержится за счет госбюджета. Также и с Албеком Ибраимовым, Сапаром Исаковым и другими. Я пойду по другому пути. У меня стиль работы другой», — заявил Садыр Жапаров.

Он также добавил, что посадить экс-замглавы таможни можно за пять секунд. «Он будет сидеть, но не отдаст ни гроша. После его задержания все его счета заблокируются. Судебные дела будут идти годами. То есть мы не сможем его заставить вернуть деньги. Если конфискуем его имущество, то это будет не 24 миллиона, а 2 миллиона», — заявил Садыр Жапаров.