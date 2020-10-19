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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Выборы в ЖК будут назначены после снижения избирательного порога и залога

Выборы депутатов Жогорку Кенеша будут назначаны после внесения изменений в избирательное законодательство. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, решение принято по итогам рабочего совещания. Уточняется, что парламентарии также должны решить вопрос с регистрацией по форме № 2. Как только все изменения, включая снижение барьера и избирательного залога, будут приняты шестым созывом в трех чтениях, ЦИК объявит день голосования.

Ранее, напомним, профильный комитет одобрил инициативу. Предварительно выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169767/
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