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Власть

Компании платят миллионные откаты. Камчыбек Ташиев о поставках угля на ТЭЦ

Около 20 компаний, которые поставляют уголь на ТЭЦ Бишкека, платят большие деньги третьим лицам. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

По его словам, каждый месяц они отдают непонятным людям от 1 до 5 миллионов сомов.

Отныне никто не будет давать никому взяток.

глава ГКНБ Камчыбек Ташиев

«Это же огромные суммы, если посчитать, сколько денег отдают кому-то 20 компаний. Кому они платят? Такого больше не будет, я предупреждаю. Я хочу обратиться к данным компаниям, если такие факты есть, то сразу же обращайтесь к нам, мы будем бороться», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169663/
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