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Власть

Текебаев: Ташиев не только вызволил друга из тюрьмы, а возвел его на пьедестал

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша.

Депутаты приняли к сведению отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Исполнять обязанности главы государства будет премьер-министр Садыр Жапаров.

Депутат Омурбек Текебаев обратился к коллегам с просьбой поддержать его.

«Давайте поддержим Садыра Жапарова до того, как придет новый президент. Мы должны создать правительству условия и 100 дней для реализации программы. За это время можно если не многое сделать, то хотя бы начать», — сказал Омурбек Текебаев.

Нардеп также отметил, что дружба Жапарова с лидером партии «Мекенчил» Камчыбеком Ташиевым может стать примером для других людей.

«Камчыбек Ташиев не только вызволил из тюрьмы своего друга, но и возвел его на пьедестал. Я бы дал ему должность друг-секретарь», — сказал Омурбек Текебаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169545/
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