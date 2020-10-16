Текебаев: Ташиев не только вызволил друга из тюрьмы, а возвел его на пьедестал

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша.
Депутаты приняли к сведению отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Исполнять обязанности главы государства будет премьер-министр Садыр Жапаров.
Депутат Омурбек Текебаев обратился к коллегам с просьбой поддержать его.
«Давайте поддержим Садыра Жапарова до того, как придет новый президент. Мы должны создать правительству условия и 100 дней для реализации программы. За это время можно если не многое сделать, то хотя бы начать», — сказал Омурбек Текебаев.
Нардеп также отметил, что дружба Жапарова с лидером партии «Мекенчил» Камчыбеком Ташиевым может стать примером для других людей.
«Камчыбек Ташиев не только вызволил из тюрьмы своего друга, но и возвел его на пьедестал. Я бы дал ему должность друг-секретарь», — сказал Омурбек Текебаев.