Президент Непала подал в отставку — СМИ

Президент Непала Рам Чандра Паудел на фоне массовых беспорядков в стране решил оставить свой пост. Об этом сообщает НСН со ссылкой на телеканал India Today.

Отмечается, что Паудел подал в отставку через несколько часов после того, как свой пост решил покинуть премьер-министр Непала Шарма Оли.

«После ухода премьера и президента Непал столкнулся с одним из самых серьезных политических кризисов с момента отмены монархии в 2008 году», — говорится в сообщении.

Напомним, причиной массовых протестов в Непале стало решение властей запретить деятельность в стране ряда крупных социальных сетей. Беспорядки, переросшие в столкновения с полицией, привели к гибели 22 человек.
