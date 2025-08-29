Президент Франции отказался досрочно уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В преддверии голосования о доверии правительству, назначенное на 8 сентября, французский лидер указал, что верит в демократию, которая заключается в голосовании людей «по определенному мандату».

«Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца», — подчеркнул он.

Ранее основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона уйти в отставку в случае принятия решения о роспуске правительства