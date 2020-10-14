На заседании ЖК подрались депутаты Алтынбек Сулайманов и Канатбек Керезбеков

На заседании Жогорку Кенеша в госрезиденции «Ала-Арча» подрались депутаты Алтынбек Сулайманов и Канатбек Керезбеков.

Депутаты собрались, чтобы провести заседание комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Было предложено рассмотреть пакет законопроектов по внесению изменений в избирательное законодательство.

Председатель Канатбек Керезбеков сообщил, что нет кворума. Депутат Алтынбек Сулайманов потребовал обеспечить явку нардепов.

Между ними произошла перепалка, затем Алтынбек Сулайманов пригласил Канатбека Керезбекова в отдельную комнату, где они закрылись.

Там нардепы вновь поссорились и подрались.

На кадрах видно, что коллеги разнимают депутатов и заводят в зал заседания.