14:57
USD 79.66
EUR 93.91
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

На заседании ЖК подрались депутаты Алтынбек Сулайманов и Канатбек Керезбеков

На заседании Жогорку Кенеша в госрезиденции «Ала-Арча» подрались депутаты Алтынбек Сулайманов и Канатбек Керезбеков.

Депутаты собрались, чтобы провести заседание комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Было предложено рассмотреть пакет законопроектов по внесению изменений в избирательное законодательство.

Председатель Канатбек Керезбеков сообщил, что нет кворума. Депутат Алтынбек Сулайманов потребовал обеспечить явку нардепов.

Между ними произошла перепалка, затем Алтынбек Сулайманов пригласил Канатбека Керезбекова в отдельную комнату, где они закрылись.

Там нардепы вновь поссорились и подрались.

На кадрах видно, что коллеги разнимают депутатов и заводят в зал заседания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169246/
просмотров: 3813
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров обещает выйти к сторонникам после заседания парламента
Аиду Касымалиеву запугивали. Садыр Жапаров считает, что это третьи силы
Кого предлагает в состав правительства Садыр Жапаров (список)
Профильный комитет парламента утвердил Садыра Жапарова на пост премьера
В парламенте рассказали про пытавшихся сбежать политиках и дележке власти
Правовой тупик. Аида Касымалиева заявила об угрозах изнасилования
Во время речи Эльвиры Сурабалдиевой депутаты покинули зал
В парламенте призывают легитимизировать правительство Садыра Жапарова
Новый спикер парламента обещает вместе с президентом восстановить стабильность
Канат Исаев выступает против отставки президента Сооронбая Жээнбекова
Популярные новости
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров
Бизнес
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
14 октября, среда
14:40
МВД: Уголовное дело в отношении Эмильбека Кимсанова прекращено МВД: Уголовное дело в отношении Эмильбека Кимсанова пре...
14:23
Сапар Исаков и Албек Ибраимов не вернулись в колонию. Возбуждено уголовное дело
14:21
Митинг в Бишкеке. Советник мэра Гуля Алмамбетова: Я на рабочем месте и не пою
14:18
На заседании ЖК подрались депутаты Алтынбек Сулайманов и Канатбек Керезбеков
13:41
Единогласно. Депутаты утвердили Садыра Жапарова на должность премьер-министра