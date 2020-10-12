Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьером

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, который в субботу, 10 октября, председательствовал на собрании в государственной резиденции «Ала-Арча», подписал постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом 24.kg сообщили источники в аппарате парламента.

По сообщению некоторых источников, на протяжении всего сегодняшнего дня Мирлан Бакиров находился в здании гаража Жогорку Кенеша на улице Фрунзе, а рядом с ним постоянно был лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев со своими сторонниками.

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В свою очередь руководитель пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу заявил 24.kg, что ему известно только то, что проект постановления находится в аппарате Жогорку Кенеша, но, подписано ли оно, он не знает.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.

Ранее вице-спикер ЖК Аида Касымалиева заявила, что собрание депутатов в государственной резиденции «Ала-Арча» не может быть официально признанным заседанием парламента.

По ее словам, на собрании не было кворума. Такого же мнения придерживаются профессиональные юристы — политолог Шерадил Бактыгул, экс-депутат парламента Исхак Масалиев, депутаты ЖК Наталья Никитенко и Аида Касымалиева, директор Института конституционной политики Нурлан Садыков, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.