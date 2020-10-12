17:06
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьером

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, который в субботу, 10 октября, председательствовал на собрании в государственной резиденции «Ала-Арча», подписал постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом 24.kg сообщили источники в аппарате парламента. 

По сообщению некоторых источников, на протяжении всего сегодняшнего дня Мирлан Бакиров находился в здании гаража Жогорку Кенеша на улице Фрунзе, а рядом с ним постоянно был лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев со своими сторонниками. 

Читайте по теме
Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов

В свою очередь руководитель пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу заявил 24.kg, что ему известно только то, что проект постановления находится в аппарате Жогорку Кенеша, но, подписано ли оно, он не знает.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.

Ранее вице-спикер ЖК Аида Касымалиева заявила, что собрание депутатов в государственной резиденции «Ала-Арча» не может быть официально признанным заседанием парламента.  

По ее словам, на собрании не было кворума. Такого же мнения придерживаются профессиональные юристы — политолог Шерадил Бактыгул, экс-депутат парламента Исхак Масалиев, депутаты ЖК Наталья Никитенко и Аида Касымалиева, директор Института конституционной политики Нурлан Садыков, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168927/
просмотров: 3239
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Правовой тупик. Кыргызстан захлебнется в пандемии COVID-19 без донорской помощи
Почему утверждение Садыра Жапарова спорно, рассказал Тамерлан Ибраимов
Незаконный премьер: азы депутатам от юриста Института конституционной политики
Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
New York Times: Осужденный за похищение избран главой правительства Кыргызстана
Постановление об утверждении Садыра Жапарова на пост премьера не подписано
Иди работать. Премьер-министр не принял отставку Балбака Тулобаева
Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов
Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Популярные новости
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Про Матраимова, криминал, президента и&nbsp;бардак рассказал Камчыбек Ташиев Про Матраимова, криминал, президента и бардак рассказал Камчыбек Ташиев
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
16:56
Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликовал список депутатов Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликова...
16:53
К поддерживающим Курсана Асанова присоединились сторонники Атамбаева
16:30
Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьером
16:16
Аида Касымалиева: Сейчас идут консультации с депутатами и партиями
16:15
Около Первомайского райсуда Бишкека собрались сторонники Курсана Асанова