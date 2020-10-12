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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Правовой тупик. Кыргызстан захлебнется в пандемии COVID-19 без донорской помощи

Из-за нелигитимных решений Жогорку Кенеша по утверждению Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстан может лишиться международной поддержки, в частности финансовой помощи на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 24.kg сообщил профессор Зайнидин Курманов.

По его словам, несоблюдение депутатами норм регламента Жогорку Кенеша на собрании в субботу в госрезиденции «Ала-Арча» чревато опасными последствиями.

«Дело не столько в конкретной персоне Садыра Жапарова, сколько в том, что депутаты нарушили закон, не исполнив порядок утверждения его на должность главы кабмина.

Ни один из премьер-министров других стран, включая наших ближайших соседей, не поздравил Садыра Жапарова с избранием. Это говорит о том, что его не признали. Более того, в зарубежных СМИ разошлась информация, что он осужден за похищение человека. Мы не получим ни кредитов, ни грантов и захлебнемся в пандемии.

Зайнидин Курманов

По его словам, это означает, что пока мы не увидим решения Верховного суда о том, что дело направлено на пересмотр, он является осужденным, и ни один политик с ним за стол переговоров не сядет. Кыргызстан рискует превратиться в страну-изгоя на мировой арене.

Он добавил, что сейчас разрешение политического кризиса в руках президента Сооронбая Жээнбекова. По мнению Зайнидина Курманова, Кыргызстан еще больше погрузился в правовой вакуум, поскольку парламент нарушил закон и в отсутствие кворума утвердил Садыра Жапарова. «Если сейчас глава государства уйдет в отставку, это будет грубой политической ошибкой», — подчеркнул профессор.

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24.kg продолжает собирать мнения ведущих юристов страны, чтобы кыргызстанцы могли понять, как нам выйти из правового тупика и не допустить продолжения политической эскалации. Ранее своим мнением поделились политолог Шерадил Бактыгул, экс-депутат парламента Исхак Масалиев, депутаты ЖК Наталья Никитенко и Аида Касымалиева, директор Института конституционной политики Нурлан Садыков, директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.

Очевидно одно: Сооронбай Жээнбеков обязан взять ситуацию в руки и при участии прогрессивных сил — профессионалов и гражданского общества — обсудить пути выхода из патового положения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168859/
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