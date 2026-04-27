В оживленных местах Бишкека появились необычные милиционеры. В чем их миссия

В Бишкеке в местах с большим скоплением людей появляются необычные «сотрудники милиции» и у них важная миссия.

По данным МВД, ростовые фигуры с изображением милиционера устанавливаются рядом с банкоматами в торговых центрах и других оживленных точках.

«Это часть инициативы по борьбе с финансовым мошенничеством, реализуемой Национальным банком и МВД. Главная идея — метод «визуальной паузы». Когда человек находится под давлением мошенников и спешит перевести деньги, такой макет буквально «вмешивается» в ситуацию: заставляет остановиться, задуматься и проверить информацию. Иногда именно этих нескольких секунд достаточно, чтобы не стать жертвой обмана», — уточняют в министерстве.

Проект уже доказал свою эффективность: в местах установки таких фигур уровень финансовых преступлений может снижаться до 40 процентов.

«Это не просто муляжи — это инструмент, который помогает людям вовремя сказать себе: «Остановись. Подумай. Проверь», — резюмировали в МВД.