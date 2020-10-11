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Власть

Постановление об утверждении Садыра Жапарова на пост премьера не подписано

Постановление Жогорку Кенеша о назначении Садыра Жапарова на пост премьер-министра не подписано. Об этом журналистам сообщил вице-спикер парламента Мирлан Бакиров.

По его словам, в настоящий момент документ находится в аппарате парламента, но к нему не поступил.

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Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщила 24.kg, что по процедуре назначение Садыра Жапарова на пост премьер-министра должно быть утверждено постановлением Жогорку Кенеша. После этого документ направят на подпись главе государства.

Ранее другой вице-спикер - Аида Касымалиева заявила, что возлагает обязанности главы парламента на себя, и объяснила почему.

Напомним, 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168799/
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