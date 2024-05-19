В Бишкеке 19 мая облачно, гроза. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 14 часов 47 минут.
Отключение света, газа, воды
- с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.
У кого намечается той
Мирлан Самыйкожо
Родился 19 мая 1984 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
День матери в Кыргызской Республике
В третье воскресенье мая с 2012 года в Кыргызской Республике отмечается День матери.
С инициативой учреждения этого праздника с 2005 года неоднократно выступал и обращался к руководству страны Русский объединительный союз соотечественников в Кыргызстане (РОСС).
Традиции уважения и почитания матери, признания важности ее роли в воспитании детей, укреплении семьи, вклада в развитие общества имеют глубокие корни у народа Кыргызстана. Каждый гражданин, независимо от возраста, чувствует духовную связь с матерью, ощущает ее поддержку и любовь.из Указа «Об установлении Дня матери в Кыргызской Республике»
В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР
19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.
9 июля 1991-го Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД. А 15 января 2000 года преобразована в Академию Министерства внутренних дел.
После окончания пятилетнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».
Люди, которые меняли мир
Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков
Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.
16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015-го бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.
Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов
Родился 19 мая 1929 года в Балыкчи Иссык-Кульской области.
После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства.
1980-1985 — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.
Был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8-го, 9-го и 11-го созывов.
Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны и ее аграрного сектора.
Умер в 2017 году.
Родился композитор Михаил Бурштин
Родился 19 мая 1943 года во Фрунзе. Член Союза композиторов Киргизии (1969), Израиля (1993). Заслуженный деятель культуры КР (1990).
Являлся одним из ведущих пианистов-исполнителей республики, первым исполнителем многих фортепианных и камерно-инструментальных произведений кыргызских авторов.
Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в кыргызском профессиональном музыкальном искусстве.
Михаил Бурштин смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метроритма, инструментовки.
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