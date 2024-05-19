Неделя-24. Мэр запретил сотрудникам личные машины и закрыл на ремонт часть улиц

-
Каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
-
во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
-
служебные автомобили использовать только по работе.
Журналист 24.kg наблюдал 16 мая у здания мэрии, кто и как исполняет поручение градоначальника. Многие сотрудники приходили пешком или же их подвозили. Новый вице-мэр города Рамиз Алиев, недавно еще возглавлявший МП «Тазалык», приехал на работу на самокате. Пресс-секретарь муниципалитета Назгуль Жамгырчиева рассказала, что добралась сегодня на автобусе, и даже поделилась фото, сделанным в общественном транспорте.
В Бишкеке начинается тихий ужас — на ремонт с 18 мая закрыли отрезки улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева. В частности, Байтика Баатыра от улицы Токомбаева до Суеркулова, Ахунбаева — от проспекта Манаса до улицы Малдыбаева. На них обновят асфальт, бордюры, расширят отдельные участки.
Кроме того, в 2024 году планируют ремонт еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время:
-
проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;
-
улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
-
улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;
-
проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.
В городе еще по двум маршрутам вместо бусов пустили автобусы. С 15 мая начал курсировать автобус № 227. Конечные остановки маршрута расположены в жилмассивах «Ак-Ордо» и «Кок-Жар». На линии работают 20 автобусов. С 17 мая на маршрут вместо бусов вышли автобусы № 166. Конечные остановки расположены на улице Ауэзова и в жилом массиве «Алтын-Ордо». На линии работают 20 автобусов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
На что власти Кыргызстана хотят потратить $300 миллионов от АБР
В Тбилиси (Грузия) прошло 57-е годовое собрание Азиатского банка развития. Кыргызстан представляла делегация Министерства финансов. Переговоры прошли достаточно успешно. КР и АБР собираются подписать в этом году соглашение на сумму до $300 миллионов. Журналист 24.kg на полях мероприятия АБР поговорила с заместителем министра финансов Эрнстом Калдыбаевым.
Рост экономики Кыргызстана замедлился, но пока остается высоким
В первом квартале 2024 года успехи Кыргызстана радовали — хороший и уверенный рост по всем показателям. Но в апреле ситуация начала меняться: промышленное производство начало снижать обороты, да и весь экономический сектор начал притормаживать.
Рост цен замедлился, но продукты и тарифы продолжают дорожать
По итогам января — апреля этого года рост цен в КР на минимальных значениях. Второй месяц подряд Национальный статистический комитет фиксирует снижение стоимости отдельных продуктов, но при этом цены на остальные все равно постепенно растут.
Торговля Кыргызстана. Мы закупили товаров в шесть раз больше, чем продали
Нацстатком представил данные по внешней торговле Кыргызстана за январь — март 2024-го. Объем импорта по-прежнему высокий. За первый квартал 2024-го объем ввоза товаров превысил показатели их вывоза в шесть раз.
Бишкек без пробок. Какие эксперименты приготовила мэрия для решения проблемы
Мэрия Бишкека продолжает экспериментировать с дорожным движением: то «запрещает» парковку елочкой, то делает односторонними улицы, то внедряет систему «умных» светофоров, «вафельную» и диагональную разметку, то убирает микроавтобусы из центра, то рисует выделенные полосы. Все свои эксперименты она сопровождает уверениями, что делается это во благо горожан, чтобы сократить количество пробок на улицах.
Почему мигрантам в России рекомендуют вернуться домой
Приезжие из Центральной Азии, особенно с российским гражданством, как опция для военкоматов были с самого начала войны. Но в этом году, по данным СМИ и правозащитных организаций, мигранты стали сталкиваться не просто с отдельными попытками вербовки, а с систематическими «облавами».
Секретный путь кыргызского золота. От рудника до хранилища Национального банка
Как из золотой руды получают слитки? Как охраняется драгоценный металл в процессе его производства и транспортировки? Куда отправляют сокровище «Кумтора» и как? Чтобы получить ответы на эти вопросы, журналисты 24.kg отправились на рудник, аффинажный завод и в Национальный банк Кыргызстана.
Сезим Саламатова: Все мои цели и мечты связаны с хоккеем
Это история 18-летней Сезим Саламатовой, для которой хоккей с шайбой стал смыслом жизни и открыл целый мир за пределами родного села.
Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
С приходом весны медики начинают предупреждать о наступлении сезона активности клещей, рассказывать о мерах профилактики и о том, что делать, если их укуса избежать не удалось. Но в КР водятся и другие членистоногие, которые представляют опасность для человека. В отделе животного мира Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора 24.kg рассказали, кто еще может нанести вред человеку.
Магнитные бури: какие симптомы могут появиться у человека и как их пережить
Впервые за 20 лет на Земле в мае произошла магнитная буря высшего, пятого, уровня. О том, как магнитные бури влияют на человека, 24.kg рассказала консультант Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Гульмира Айтмурзаева.
Огненный закат и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся красивым закатом, заглянем на Иссык-Куль и прогуляемся по югу республики.
Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить
Во время учебы школьники и родители иногда сталкиваются с тем, что кто-то из преподавателей или администрации учебных заведений нарушает закон, требует деньги, необоснованно занижает оценки, кричит или даже поднимает руку на ребенка. Случается и так, что ученик становится жертвой буллинга со стороны одноклассников или учителей. 24.kg собрало контакты, куда можно обратиться за помощью и с вопросами.
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Если вы решили пройти обучение и получить водительское удостоверение, то следующим вашим шагом станет выбор автошколы. Учебных заведений, где вас научат водить машину, в Бишкеке немало. 24.kg представляет список автошкол с ценами, номерами телефонов и адресами.
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, цена и условия
Аренда автомобиля — это удобный и практичный способ передвижения, если вы приехали в незнакомый город или не хотите зависеть от общественного транспорта. Услугу оказывают не только гражданам Кыргызстана, но и иностранцам. Для этого нужны паспорт и водительское удостоверение. Придется оставить залог за машину — от 25 до 85 тысяч сомов. 24.kg составило список компаний нашей страны, оказывающих услугу аренды авто.