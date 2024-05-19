Неделя-24. Мэр запретил сотрудникам личные машины и закрыл на ремонт часть улиц

Каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;

во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;

служебные автомобили использовать только по работе.

Журналист 24.kg наблюдал 16 мая у здания мэрии, кто и как исполняет поручение градоначальника. Многие сотрудники приходили пешком или же их подвозили. Новый вице-мэр города Рамиз Алиев, недавно еще возглавлявший МП «Тазалык», приехал на работу на самокате. Пресс-секретарь муниципалитета Назгуль Жамгырчиева рассказала, что добралась сегодня на автобусе, и даже поделилась фото, сделанным в общественном транспорте.

На некоторых перекрестках Бишкека появилась новая для кыргызстанцев дорожная разметка — это так называемая вафельница. Пилотный проект запустили для уменьшения количества заторов и исключения очередности проезда. Пресс-секретарь УПСМ столицы Мирлан Таалайбеков рассказал журналистам 24.kg, как правильно проезжать «вафельную» разметку и за что при этом можно получить штраф.

В Бишкеке начинается тихий ужас — на ремонт с 18 мая закрыли отрезки улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева. В частности, Байтика Баатыра от улицы Токомбаева до Суеркулова, Ахунбаева — от проспекта Манаса до улицы Малдыбаева. На них обновят асфальт, бордюры, расширят отдельные участки.

Кроме того, в 2024 году планируют ремонт еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время:

проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;

улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;

улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;

проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.

диагональные пешеходные переходы, при виде которых многие участники дорожного движения впадают в ступор. Диагональный переход — это новая разметка для Кыргызстана. Пресс-секретарь управления Патрульной службы милиции Бишкека Мирлан Таалайбеков рассказал 24.kg, как использовать пешеходам данную дорожную разметку и как водители должны реагировать на необычный переход перекрестка.

В городе еще по двум маршрутам вместо бусов пустили автобусы. С 15 мая начал курсировать автобус № 227. Конечные остановки маршрута расположены в жилмассивах «Ак-Ордо» и «Кок-Жар». На линии работают 20 автобусов. С 17 мая на маршрут вместо бусов вышли автобусы № 166. Конечные остановки расположены на улице Ауэзова и в жилом массиве «Алтын-Ордо». На линии работают 20 автобусов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

На что власти Кыргызстана хотят потратить $300 миллионов от АБР Фото из интернета. Заместитель министра финансов Эрнст Калдыбаев В Тбилиси (Грузия) прошло 57-е годовое собрание Азиатского банка развития. Кыргызстан представляла делегация Министерства финансов. Переговоры прошли достаточно успешно. КР и АБР собираются подписать в этом году соглашение на сумму до $300 миллионов. Журналист 24.kg на полях мероприятия АБР поговорила с заместителем министра финансов Эрнстом Калдыбаевым. ПОДРОБНЕЕ

Рост экономики Кыргызстана замедлился, но пока остается высоким В первом квартале 2024 года успехи Кыргызстана радовали — хороший и уверенный рост по всем показателям. Но в апреле ситуация начала меняться: промышленное производство начало снижать обороты, да и весь экономический сектор начал притормаживать. ПОДРОБНЕЕ

Рост цен замедлился, но продукты и тарифы продолжают дорожать Фото 24.kg. За четыре месяца 2024 года цены и тарифы в КР выросли на 1,4 процента По итогам января — апреля этого года рост цен в КР на минимальных значениях. Второй месяц подряд Национальный статистический комитет фиксирует снижение стоимости отдельных продуктов, но при этом цены на остальные все равно постепенно растут. ПОДРОБНЕЕ

Торговля Кыргызстана. Мы закупили товаров в шесть раз больше, чем продали Нацстатком представил данные по внешней торговле Кыргызстана за январь — март 2024-го. Объем импорта по-прежнему высокий. За первый квартал 2024-го объем ввоза товаров превысил показатели их вывоза в шесть раз. ПОДРОБНЕЕ

Бишкек без пробок. Какие эксперименты приготовила мэрия для решения проблемы Фото 24.kg. Пока, к сожалению, пробки в Бишкеке побеждают все идеи столичных чиновников Мэрия Бишкека продолжает экспериментировать с дорожным движением: то «запрещает» парковку елочкой, то делает односторонними улицы, то внедряет систему «умных» светофоров, «вафельную» и диагональную разметку, то убирает микроавтобусы из центра, то рисует выделенные полосы. Все свои эксперименты она сопровождает уверениями, что делается это во благо горожан, чтобы сократить количество пробок на улицах. ПОДРОБНЕЕ

Почему мигрантам в России рекомендуют вернуться домой Приезжие из Центральной Азии, особенно с российским гражданством, как опция для военкоматов были с самого начала войны. Но в этом году, по данным СМИ и правозащитных организаций, мигранты стали сталкиваться не просто с отдельными попытками вербовки, а с систематическими «облавами». ПОДРОБНЕЕ

Секретный путь кыргызского золота. От рудника до хранилища Национального банка Фото «Кумтор Голд Компани». Выплавка золота на «Кумторе» Как из золотой руды получают слитки? Как охраняется драгоценный металл в процессе его производства и транспортировки? Куда отправляют сокровище «Кумтора» и как? Чтобы получить ответы на эти вопросы, журналисты 24.kg отправились на рудник, аффинажный завод и в Национальный банк Кыргызстана. ПОДРОБНЕЕ

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Магнитные бури: какие симптомы могут появиться у человека и как их пережить Впервые за 20 лет на Земле в мае произошла магнитная буря высшего, пятого, уровня. О том, как магнитные бури влияют на человека, 24.kg рассказала консультант Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Гульмира Айтмурзаева. ПОДРОБНЕЕ

Огненный закат и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg Фото Мамасалы Ташматова. Каньон Лаглан Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся красивым закатом, заглянем на Иссык-Куль и прогуляемся по югу республики. ПОДРОБНЕЕ

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