Садыр Жапаров: Каждый грамм золота и серебра под контролем

Каждый грамм золота и серебра под контролем. Об этом сказал президент Садыр Жапаров в интервью информагентству «Кабар», комментируя скандальный ролик со слитками золота.

По его словам, на всех государственных месторождениях золота имеется видеонаблюдение.

«Каждый грамм золота и серебра перед его поступлением в Национальный банк или на предприятие «Кыргызалтын» отслеживается онлайн. Сотни и тысячи глаз наблюдают. Затем золото отправляется на продажу на мировом рынке. Доходы получают золотодобывающие компании. Эти средства будут использованы для дальнейшей добычи золота», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров также отметил, что в Кыргызстане работают 132 золоторудных месторождения. Из них только в 17 есть доля государства. Все они под контролем онлайн.

«Ни один государственный служащий не имеет возможности украсть ни грамма золота. Остальные более ста месторождений являются частными. Это лицензии, которые уже давно переданы в частную собственность. Их владельцы пытались вывести свое золото напрямую, не продавая его через Национальный банк или «Кыргызалтын» и были задержаны. Одной из причин такого шага является попытка уклониться от таможенных и налоговых платежей», — добавил он.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось короткое видео с четырьмя коробками, наполненными якобы слитками золота. Голос за кадром некоему Сабыру ава отчитывается о подготовке груза к отправке. Учитывая, что родного брата главы государства зовут Сабыр Жапаров, семью президента стали обвинять в незаконном вывозе золота из страны.