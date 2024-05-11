В Кыргызстане осужденным экстремистам и педофилам не будут начислять пенсию

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в законы «О государственном пенсионном социальном страховании», «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 3 апреля 2024-го.

Его цели — обеспечение реформы в сфере пенсионной и тарифной политики государственного соцстрахования, создание справедливых условий для участников пенсионного страхования, исключение устаревших норм, улучшение оказываемых услуг населению при назначении пенсий.

Законом предусматриваются следующие нормы:

базовая часть пенсии — гарантированная государством часть пенсии лицам, страховая часть которой на дату назначения пенсии не превышает величины трех прожиточных минимумов пенсионера (фактически сложившейся за предыдущий год). При этом сумма доведения базовой части пенсии определяется как разница между полной базовой частью пенсии и размером общей пенсии за вычетом величины трех прожиточных минимумов пенсионера (фактически сложившейся за предыдущий год);

размер базовой части пенсии устанавливается кабинетом министров;

базовая часть пенсии поддерживается на уровне не ниже 12 процентов средней заработной платы (фактически сложившейся в республике за предыдущий год) путем индексации, если общий размер двух пенсий ниже величины прожиточного минимума пенсионера (фактически сложившейся за предыдущий календарный год);

начисленные суммы пенсии, не востребованные пенсионером своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за пять лет, предшествующие моменту его обращения за получением начисленной пенсии;

лицам, находящимся в перечне причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, формируемом в порядке, установленном кабинетом министров, осужденным за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка, запрещаются начисление и выплата пенсий, в том числе их выплата по доверенности, с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда до освобождения от отбывания наказания;

в случае смерти пенсионера лицу, осуществившему похороны умершего, выплачивается пособие на погребение в размере 300 расчетных показателей в течение двух недель после обращения.

Кроме этого, в документе устанавливается освобождение глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица, владеющих земельной долей и/или участком либо его частью менее 1 гектара, от уплаты страховых взносов.

Также предусмотрено, что инвалиды I и II групп и пенсионеры, занятые индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, инвалиды I и II групп, нанятые индивидуальными предпринимателями, уплачивающие налог в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1, частями 8, 13 статьи 423 Налогового кодекса КР, а также инвалиды I и II групп и пенсионеры, имеющие земельную долю и/или участок либо его часть, освобождаются от уплаты страховых взносов.

Закон вступает в силу с 1 июля этого года, за исключением пунктов 2, 3, 4, 7, подпункта «а» пункта 8, пункта 12 статьи 2 документа, которые начинают действовать по истечении одного года со дня официального опубликования.