Функция, спасающая от случайных ошибок, появилась в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая спасет пользователей, случайно ошибающихся при удалении сообщений. Об этом говорится на официальном сайте мессенджера.

Как отмечается, если вдруг вы пожалели об отправке сообщения в мессенджере, его можно удалить у всех. Но в WhatsApp есть также функция «Удалить у меня», которая позволяет чистить только вашу ленту сообщений. Эти две функции стали причиной частых ошибок, когда человек хотел удалить сообщение у всех, а удалял только у себя.

Теперь WhatsApp внедрил функцию отменить действие «Удалить у меня».

«Случайно удалили сообщение не у всех, а только у себя? Ничего страшного — теперь это действие можно отменить. Удалять сообщения еще никогда не было так просто», — говорится в сообщении мессенджера.





«Вы можете удалить со своего телефона копии сообщений, которые отправили или получили. При этом сообщения на телефоне получателя не будут удалены. Получатель по-прежнему будет видеть эти сообщения у себя в чате», — говорится в инструкции мессенджера.

Теперь, выбрав «Удалить у меня», вы сможете отменить это действие в течение 5 секунд, нажав «Отмена».

«Если этого не сделать, сообщение будет удалено без возможности восстановления», — отмечается в инструкции.