Голосовые дипфейки речей Садыра Жапарова распространяют в соцсетях

Мошенники распространяют в социальных сетях поддельные рекламные видеообъявления, призывающие вкладывать деньги в известные организации, в частности в «Кыргызнефтегаз». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.
Мошенники используют в видео подделанную речь первых лиц страны, синхронизируя с помощью искусственного интеллекта губы и голос для создания иллюзии подлинности.пресс-секретарь президента Аскат Алагозов
Также создаются поддельные чат-боты со ссылками, которые ведут на фальшивые скриншоты новостей от известных информационных агентств.
«На первый взгляд эти видео кажутся правдоподобными. Но подчеркиваем, что это подделка», — отметил Аскат Алагозов.
В администрации президента призывают не вестись на уловки мошенников, быть бдительными и проверять информацию из официальных источников.