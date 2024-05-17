Голосовые дипфейки речей Садыра Жапарова распространяют в соцсетях

Мошенники распространяют в социальных сетях поддельные рекламные видеообъявления, призывающие вкладывать деньги в известные организации, в частности в «Кыргызнефтегаз». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Мошенники используют в видео подделанную речь первых лиц страны, синхронизируя с помощью искусственного интеллекта губы и голос для создания иллюзии подлинности. пресс-секретарь президента Аскат Алагозов

Также создаются поддельные чат-боты со ссылками, которые ведут на фальшивые скриншоты новостей от известных информационных агентств.

«На первый взгляд эти видео кажутся правдоподобными. Но подчеркиваем, что это подделка», — отметил Аскат Алагозов.

В администрации президента призывают не вестись на уловки мошенников, быть бдительными и проверять информацию из официальных источников.