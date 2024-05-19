У посольства Кыргызстана в Исламабаде прошли протесты

У здания посольства Кыргызстана в Исламабаде в субботу, 18 мая, собрались люди, которые выразили протест против нападения на пакистанских студентов в Бишкеке в ночь с 17 на 18 мая. Об этом сообщает издание WE News.

Фото WE News. Протесты у здания посольства Кыргызстана в Исламабаде.

Как отмечается, участники акции осудили нападение на иностранных студентов, в том числе пакистанских, в столице Кыргызстана.

«Дополнительный контингент полиции прибыл в район посольства для обеспечения безопасности дипломатов. Полиция установила ограждения из колючей проволоки вокруг посольства», — сообщает издание.

Фото WE News. Полиция установила ограждения из колючей проволоки вокруг посольства Кыргызстана.

«Наши дети подвергаются нападению в Кыргызстане», — заявил один из участников акции в Исламабаде.

Тем временем поступили сообщения об аналогичных акциях в Карачи. Протестующие требовали привлечь к ответственности и восстановить справедливость в отношении пакистанских студентов.

Как сообщило посольство Пакистана в Кыргызстане, шесть граждан страны были ранены во время инцидента и в настоящее время находятся в больницах Бишкека.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.