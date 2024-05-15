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Власть

Президент Кыргызстана и премьер Малайзии встретились в госрезиденции «Ала-Арча»

В Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Садыра Жапарова и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Малайзии сегодня прибыл в Бишкек с официальным визитом.

В государственной резиденции «Ала-Арча» под мраморным шатром вывешены государственные флаги Кыргызстана и Малайзии и выстроен почетный караул. Лидеры стран приветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Малайзии.

После рапорта командира роты почетного караула, лидеры стран совершили обход строя. Далее Садыр Жапаров и Анвар Ибрагим представили членов официальных делегаций, после военнослужащие прошли торжественным маршем перед лидерами стран.

После совместного фотографирования Садыр Жапаров и Анвар Ибрагим перешли в зал для переговоров в расширенном формате.

Президент выразил уверенность, что сегодняшний визит премьер-министра Малайзии «оставит яркий след в истории сотрудничества и дружбы между двумя странами».

«На сегодняшний день между нашими странами создана договорно-правовая база (19 соглашений), но я думаю, что по требованию времени и для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества нам необходимо разработать новые соглашения», — отметил Садыр Жапаров.

По его словам, «в этой связи большое значение имеет подписание совместного заявления о всесторонней активизации сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией». «Этот документ послужит «дорожной картой» дальнейшего развития кыргызско-малайзийских отношений», — считает глава государства.

«В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество между нашими двумя странами находится на начальном этапе. Я верю, что если мы объединим наши усилия, то в будущем добьемся лучших результатов», — заявил Садыр Жапаров.

Лидеры стран также обсудили направления и перспективы двустороннего сотрудничества, меры по наращиванию и взаимодействию во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294019/
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