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Власть

Президент призвал омбудсмена оперативно реагировать на факты насилия

Президент Садыр Жапаров принял омбудсмена Джамилю Джаманбаеву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров проинформирован о деятельности института акыйкатчи по защите прав человека, а также о мерах по совершенствованию законодательства и механизмов обеспечения соблюдения прав граждан.

Также обсуждены вопросы, касающиеся улучшения доступа к правосудию, повышения юридической грамотности и осведомленности населения, а также усиления мер по борьбе с дискриминацией и нарушениями прав человека.

Джамиля Джаманбаева заявила, что в прошлом году в институт омбудсмена обратились более 11 тысяч человек. По номеру горячей линии за получением юридической консультации обратились порядка 4 тысяч граждан. Проведено более 100 мероприятий с принятием предложений и резолюций, касающихся защиты прав человека.

Президент отметил необходимость усиления деятельности института акыйкатчи по защите прав человека и особо подчеркнул важность оперативного реагирования на факты насилия в отношении женщин и детей.

Он заметил, что роль омбудсмена в защите прав граждан, предотвращении правонарушений и обеспечении доступности правосудия является важным элементом гарантии соблюдения конституционных норм и международных стандартов защиты прав человека.

Садыр Жапаров выразил готовность оказать всестороннюю поддержку для усиления деятельности института омбудсмена в решении его задач и отметил важность укрепления международного сотрудничества по обмену передовым опытом по защите прав и свобод граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293856/
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