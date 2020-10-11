Иди работать. Премьер-министр не принял отставку Балбака Тулобаева

Премьер-министр Садыр Жапаров не принял отставку полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Балбака Тулобаева. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он написал заявление об отставке и занес Садыру Жапарову.

«Садыр Нургожоевич ответил: иди работать в сложное время. Помоги своему народу, потом, когда придет время, посмотрим», — написал Балбак Тулобаев.

Вчера на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.