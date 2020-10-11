18:15
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть

Иди работать. Премьер-министр не принял отставку Балбака Тулобаева

Премьер-министр Садыр Жапаров не принял отставку полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Балбака Тулобаева. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он написал заявление об отставке и занес Садыру Жапарову.

«Садыр Нургожоевич ответил: иди работать в сложное время. Помоги своему народу, потом, когда придет время, посмотрим», — написал Балбак Тулобаев.

Вчера на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/168794/
просмотров: 568
Версия для печати
Материалы по теме
Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов
Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Садыр Жапаров представил личному составу нового главу МВД Улана Ниязбекова
Режим ЧП в Бишкеке. Вызовов в скорую помощь ночью не поступало
Садыр Жапаров назвал приоритетные направления работы: ничего нового
Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров
Ночь в Бишкеке прошла без происшествий
Садыр Жапаров не намерен преследовать своих политических оппонентов
Садыр Жапаров: Райымбека Матраимова разыскивают правоохранители
Садыр Жапаров: В машину Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники
Популярные новости
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Безвластие в&nbsp;Кыргызстане. Политики бросили страну и&nbsp;бьются за&nbsp;должности Безвластие в Кыргызстане. Политики бросили страну и бьются за должности
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
11 октября, воскресенье
18:08
Иди работать. Премьер-министр не принял отставку Балбака Тулобаева Иди работать. Премьер-министр не принял отставку Балбак...
17:46
В ТРК «Дордой Моторс» мужчина избил девочку
16:14
Раненный во время беспорядков Тилек Токтогазиев идет на поправку
16:12
Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов
15:27
Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером