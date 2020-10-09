08:00
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сооронбай Жээнбеков просит помощи у Мелиса Мырзакматова. О чем говорили

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов, прибывший в Кыргызстан в ночь на 7 октября, рассказал журналистам о телефонном разговоре с президентом.

Он отметил, что ему звонил Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, президент просил помощи в урегулировании ситуации в стране.

«Мелис, у тебя есть опыт. Внеси свой вклад», — процитировал Сооронбая Жээнбекова экс-мэр Оша.

Мелис Мырзакматов также отметил, что в разговоре президент сообщил: он готов встречаться с любым человеком для переговоров, даже с Алмазбеком Атамбевым, если бывший глава государства пригласит Жээнбекова.

Бывший мэр Оша счел необходимым уточнить, что прибыл в Кыргызстан не по приглашению президента, а представителей народа.

Ранее он встретился с братом Сооронбая Жээнбекова Асылбеком и братом Райымбека Матраимова Искендером.

Отметим, Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Ранее он был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/168409/
просмотров: 1053
Версия для печати
Материалы по теме
Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Обеспечить безопасность граждан Казахстана требует от Кыргызстана МИД РК
В Лейлеке похоронили Алтынбек уулу Умутбека, погибшего во время беспорядков
Канат Исаев уклонился от ответа, поддерживает ли он импичмент президенту
Развитие ситуации в Кыргызстане беспокоит Москву. Комментарий Дмитрия Пескова
Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Лидера партии «Мекен Ынтымагы» не пустили в Дом правительства
Бишкек под защитой ДНД. Дружинники заявляют, что они вне политики
В Кыргызстане прошел мирный марш в память о погибшем во время беспорядков парне
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
07:44
В народном координационном совете не могут определиться с единым кандидатом В народном координационном совете не могут определиться...
07:39
Сооронбай Жээнбеков просит помощи у Мелиса Мырзакматова. О чем говорили
04:53
Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. При каких условиях
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
00:14
Президент готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова
8 октября, четверг
23:46
Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку
23:42
Сторонники Садыра Жапарова не хотят уходить со Старой площади до его назначения
23:27
Пеший марш против ОПГ пройдет в Бишкеке
23:16
Тилек Токтогазиев согласен — избирать технического премьера должен парламент
23:03
Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются