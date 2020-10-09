Сооронбай Жээнбеков просит помощи у Мелиса Мырзакматова. О чем говорили

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов, прибывший в Кыргызстан в ночь на 7 октября, рассказал журналистам о телефонном разговоре с президентом.

Он отметил, что ему звонил Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, президент просил помощи в урегулировании ситуации в стране.

«Мелис, у тебя есть опыт. Внеси свой вклад», — процитировал Сооронбая Жээнбекова экс-мэр Оша.

Мелис Мырзакматов также отметил, что в разговоре президент сообщил: он готов встречаться с любым человеком для переговоров, даже с Алмазбеком Атамбевым, если бывший глава государства пригласит Жээнбекова.

Бывший мэр Оша счел необходимым уточнить, что прибыл в Кыргызстан не по приглашению президента, а представителей народа.

Ранее он встретился с братом Сооронбая Жээнбекова Асылбеком и братом Райымбека Матраимова Искендером.

Отметим, Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Ранее он был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.