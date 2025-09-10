В Оше судятся за 43 гектара земли, связанных с Мелисом Мырзакматовым

Сегодня на сессии Ошского городского кенеша депутат фракции «Мурас» Бекболот Арзибаев поднял вопрос о незаконных постройках на берегу реки Ак-Бууры и земельных участках, связанных с бывшим градоначальником Мелисом Мырзакматовым.

Мэр Оша Женишбек Токторбаев сообщил, что по этим фактам идут судебные разбирательства.

«У Мелиса Мырзакматова есть 43 гектара земли. Те 2 гектара, о которых вы говорите, сейчас на рассмотрении в суде. Кроме того, оформленные на его брата 34 гектара мы тоже собираемся изъять. Есть еще участок в 4,8 гектара, записанный на его тещу, он также оспаривается в судебном порядке. В целом речь о 43 гектарах земли», — сказал мэр.