Мелис Мырзакматов встретился с Асылбеком Жээнбековым и Искендером Матраимовым

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов ведет переговоры с политиками. Об этом он сообщил журналистам.

Пресс-конференцию экс-градоначальник провел в кабинете мэра. Там же он встречался с депутатом Жогорку Кенеша Искендером Матраимовым.

Отметим, накануне мэр Оша Таалайбек Сарыбашов вернулся на свое рабочее место. Но неизвестно, где сейчас он находится. Пресс-служба мэрии недоступна для комментариев.

«Дом Искендера Матраимова, оказывается, тут рядом с мэрией. Он пришел, и мы тут поговорили о стабильности, чтобы он не выводил своих спортсменов, а кто вор — правоохранительные органы разберутся», — заявил Мелис Мырзакматов.

По его словам, он также встретился с Асылбеком Жээнбековым в его офисе. Сообщил, что созванивался с экс-депутатом Ахматбеком Келдибековым, координатором силовиков Омурбеком Суваналиевым и его заместителем Артуром Медетбековым.

«Это неправильно, что на площади в Оше поставили юрты. Кого мы так пугаем? Для нас самое главное — стабильность», — сказал он.

Отметим, Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Ранее он был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.