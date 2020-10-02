В Кыргызстане начнут облагать налогом электронные товары

В законодательство Кыргызстана вводят нормы по налогообложению электронной коммерции. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, законопроект подготовлен в целях регулирования общественных отношений между госорганами, физическими и юридическими лицами в сфере электронной коммерции. Документ предполагает установление требований к совершению электронных сделок по продаже, покупке и обмену товарами, услугами, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

Нововведение предусматривает внесение изменений в налоговый, гражданский, уголовный кодексы, а также в ряд иных нормативных правовых актов.

Проект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере электронной коммерции» инициировали депутаты VI созыва Жогорку Кенеша совместно с правительством для создания правовой основы налогообложения электронных товаров, работ и услуг, в том числе в целях реализации «Налога на Google».

Предлагаемые изменения в части налогообложения предполагают применение новых понятий, таких как «цифровой финансовый актив», «реализация цифрового финансового актива», «услуга в электронной форме». В дальнейшем это поможет установить, что является имуществом в электронной форме, а также работами и услугами в электронной форме.

Налоговый кодекс предлагается дополнить новой главой «Налог на деятельность в сфере электронной коммерции», где устанавливается ставка налога в размере 2 процентов. Это позволит облагать налогом электронные товары, работы и услуги, предоставляемые иностранными юридическими лицами на территории Кыргызстана независимо от официального присутствия в стране, таких как Google, Facebook или Instagram.