19:02
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Экономика

За два месяца ГНС собрала 2 миллиарда 172,8 миллиона сомов налогов

Государственная налоговая служба за январь — февраль собрала 2 миллиарда 172,8 миллиона сомов налогов по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано на 1 миллиард 267,8 миллиона сомов больше.

Также выросло количество налогоплательщиков, применяющих эту систему налогообложения.

На 1 марта 2024 года плательщиками единого налога являются 174 тысячи 447 налогоплательщиков, что по сравнению с прошлым годом больше на 80 тысяч 841 субъект.

В ГНС напомнили, что индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией товаров, работ и услуг населению, с 2022 года могут уплачивать налоги по ставке 0 процентов. Они также освобождены от представления отчетов по единому налогу с 2022 года.

«Эти ставки применяются если индивидуальный предприниматель вновь зарегистрировался или перешел с иного налогового режима на упрощенную систему налогообложения в указанные периоды. При этом он обязательно должен применять ККМ, а размер выручки не должен превышать 15 миллионов сомов за последние 12 месяцев», — отметили в Налоговой службе.

Для субъектов швейного производства, осуществляющих деятельность на основе единого налога, предусмотрена сниженная ставка в размере 0,25 процента от выручки в течение пяти лет сроком до 1 января 2027 года. Кроме этого, у субъектов швейного производства нет ограничений по объемам выручки для осуществления деятельности в данной системе.

Отметим, единый налог заменяет три вида налога (налог на прибыль, налог с продаж и НДС на облагаемые поставки) и является отличной альтернативой для устаревшей патентной системы налогообложения, что позволяет малому и среднему бизнесу легализовать свои доходы, по которым уплачены соответствующие налоги.

С 1 июля для торговой деятельности отменяется патент. Субъекты торговой деятельности в качестве альтернативы могут выбрать упрощенную систему налогообложения на основе единого налога.

ГНС КР
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290242/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду лекарств и ткани
За вымогательство $20 тысяч задержан сотрудник Налоговой службы
Цифра дня. 42,4 миллиарда сомов налогов и взносов собрали за два месяца
Кыргызстан и Словакия договорились об исключении двойного налогообложения
Утвержден реестр рынков КР, где применяется упрощенная система налогообложения
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Цифра дня. 22,3 миллиарда сомов налогов и страховых взносов собрали в январе
В 2023 году от майнинга поступило 93,7 миллиона сомов налогов
Подписан Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»
В Кыргызстане обещают упростить процедуру уплаты налогов
Популярные новости
Налоговая декларация. Почему ее&nbsp;важно сдавать и&nbsp;как правильно это делать Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
В&nbsp;Кыргызстане хотят ввести дифференцированный тариф на&nbsp;свет В Кыргызстане хотят ввести дифференцированный тариф на свет
Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
29 марта, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, перформанс и концерты Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, перформанс и ...
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица находится в зеленой зоне
18:06
Житель города Ош устроил в своем доме наркопритон
18:00
В Бишкеке капитально отремонтируют шесть дорог
17:56
Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу