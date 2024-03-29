За два месяца ГНС собрала 2 миллиарда 172,8 миллиона сомов налогов

Государственная налоговая служба за январь — февраль собрала 2 миллиарда 172,8 миллиона сомов налогов по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано на 1 миллиард 267,8 миллиона сомов больше.

Также выросло количество налогоплательщиков, применяющих эту систему налогообложения.

На 1 марта 2024 года плательщиками единого налога являются 174 тысячи 447 налогоплательщиков, что по сравнению с прошлым годом больше на 80 тысяч 841 субъект.

В ГНС напомнили, что индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией товаров, работ и услуг населению, с 2022 года могут уплачивать налоги по ставке 0 процентов. Они также освобождены от представления отчетов по единому налогу с 2022 года.

«Эти ставки применяются если индивидуальный предприниматель вновь зарегистрировался или перешел с иного налогового режима на упрощенную систему налогообложения в указанные периоды. При этом он обязательно должен применять ККМ, а размер выручки не должен превышать 15 миллионов сомов за последние 12 месяцев», — отметили в Налоговой службе.

Для субъектов швейного производства, осуществляющих деятельность на основе единого налога, предусмотрена сниженная ставка в размере 0,25 процента от выручки в течение пяти лет сроком до 1 января 2027 года. Кроме этого, у субъектов швейного производства нет ограничений по объемам выручки для осуществления деятельности в данной системе.

Отметим, единый налог заменяет три вида налога (налог на прибыль, налог с продаж и НДС на облагаемые поставки) и является отличной альтернативой для устаревшей патентной системы налогообложения, что позволяет малому и среднему бизнесу легализовать свои доходы, по которым уплачены соответствующие налоги.