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Экономика

Цифра дня. 189 миллионов сомов налога на Google уплачено в Кыргызстане

Иностранные компании в первом квартале 2024 года оплатили 188,9 миллиона сомов налога на добавленную стоимость на предоставленные электронные услуги в Кыргызстане. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Из них большую сумму налога оплатили такие компании, как Meta — 69,1 миллиона сомов, iHerb — 46,7 миллиона сомов, Google — 32,2 миллиона сомов, Apple — 19,1 миллиона сомов, Amazon — 12,6 миллиона сомов.

В 2023 году поступления по этому виду налога сложились в сумме 438,1 миллиона сомов.

На сегодня в сервисе Налоговой службы vat.salyk.kg зарегистрированы 57 иностранных компаний.

В 2022 году для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги пользователям Кыргызской Республики из-за границы, введен так называемый налог на Google. Ставка НДС составляет 12 процентов от суммы реализованных услуг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291708/
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