Цифра дня. 65,5 миллиарда сомов налогов и взносов собрано за три месяца

За январь – март 2024 года собрано 65 миллиардов 506,1 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Установленный план перевыполнен на 2,8 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано больше на 11 миллиардов сомов.

В том числе собрано 47 миллиардов 979,7 миллиона сомов налогов и платежей с опережением плана на 272,4 миллиона сомов. Сумма собранных страховых взносов составила 17 миллиардов 526,4 миллиона сомов, или перевыполнена на 2 миллиарда 526,4 миллиона сомов.