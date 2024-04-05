19:57
USD 89.35
EUR 97.03
RUB 0.97
Экономика

Цифра дня. 65,5 миллиарда сомов налогов и взносов собрано за три месяца

За январь – март 2024 года собрано 65 миллиардов 506,1 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Установленный план перевыполнен на 2,8 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано больше на 11 миллиардов сомов.

В том числе собрано 47 миллиардов 979,7 миллиона сомов налогов и платежей с опережением плана на 272,4 миллиона сомов. Сумма собранных страховых взносов составила 17 миллиардов 526,4 миллиона сомов, или перевыполнена на 2 миллиарда 526,4 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290794/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
За два месяца ГНС собрала 2 миллиарда 172,8 миллиона сомов налогов
Законопроект о снижении страховых взносов до 12,25 процента внесут в парламент
Застрахуем самолет. Госстраховая организация Кыргызстана расширяет виды услуг
Цифра дня. 42,4 миллиарда сомов налогов и взносов собрали за два месяца
Кыргызстан и Словакия договорились об исключении двойного налогообложения
Президент поручил кабмину вдвое снизить ставки страховых взносов
Утвержден реестр рынков КР, где применяется упрощенная система налогообложения
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Ставки страховых взносов могут снизить уже с марта
Цифра дня. 22,3 миллиарда сомов налогов и страховых взносов собрали в январе
Популярные новости
Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт &laquo;Мир&raquo; Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт «Мир»
В&nbsp;Кыргызстане снизился курс покупки доллара США В Кыргызстане снизился курс покупки доллара США
Дачникам предложили узаконить участки, но&nbsp;сделать это почти нереально Дачникам предложили узаконить участки, но сделать это почти нереально
Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но&nbsp;расслабляться рано Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но расслабляться рано
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
5 апреля, пятница
19:30
Стадион на 45 тысяч мест и новый «хозяин» ТЭЦ столицы. Что происходит в Бишкеке Стадион на 45 тысяч мест и новый «хозяин» ТЭЦ столицы....
19:15
Цифра дня. 65,5 миллиарда сомов налогов и взносов собрано за три месяца
19:00
Афиша Бишкека на выходные: «Баядерка», детские спектакли и этно-мода
18:33
На пересечении улиц Кулатова и Ибраимова пешеходный переход почти не виден
18:08
Камчыбек Ташиев: Задержан сотрудник ГКНБ, вымогавший деньги у предпринимателей