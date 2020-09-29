Венгрия выделит совместному с Кыргызстаном фонду развития кредит в $50 миллионов

Венгрия намерена предоставить совместному с Кыргызстаном фонду развития кредитную линию в $50 миллионов. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба главы государства.

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«Сегодня исторический день. Мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Кыргызской Республикой и Венгрией и солидный пакет документов. Это решение имеет большое значение для граждан обеих стран. Таким образом мы открыли новую страницу в наших двусторонних отношениях», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он сказал, что переговоры прошли плодотворно. Удалось обсудить все вопросы совместной повестки. И подчеркнул, что кыргызско-венгерские отношения динамично развиваются на основе взаимного уважения.

Глава КР заметил, что подписаны Меморандум о создании кыргызско-венгерского фонда развития и другие важнейшие соглашения.

«Надеемся, что до конца этого года этот фонд заработает. Мы рады намерению венгерской стороны предоставить кредитную линию в размере $50 миллионов. Сегодня подписаны важнейшие документы. К ним относятся соглашения в области двойного налогообложения, защиты инвестиций, здравоохранения, цифровизации экономики, сельского хозяйства и другие. Благодарим венгерскую сторону за увеличение количества бюджетных мест для наших студентов с 75 до 150. Кроме того, сегодня в Будапеште проходит кыргызско-венгерский бизнес-форум, на который приехала делегация предпринимателей из Кыргызстана. Уверен, что для наших бизнесменов откроются новые возможности на рынки Венгрии и Европы в целом», — добавил он.

Президент Сооронбай Жээнбеков вчера, 28 сентября, с ответным визитом прибыл в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.