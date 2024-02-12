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Экономика

Модернизация инфекционки в Бишкеке. Какие работы выполнят за счет кредита Кореи

31 января постановлением Жогорку Кенеша ратифицировано соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Южной Кореи по кредиту для проекта «Функциональное улучшение Республиканской клинической инфекционной больницы». Об этом напомнили в Министерстве финансов.

В ведомстве рассказали, что за счет кредитных средств планируется расширить инфекционную больницу, оснастить ее современным медицинским оборудованием и обучить медперсонал на нем работать. За счет этого будет повышено качество предоставляемых медицинских услуг. Корея выделяет кредит в корейских вонах в размере, не превышающем эквивалент $27 миллионов, со сроком погашения 40 лет и льготным периодом 10 лет. Процентная ставка по займу составляет 0,1 процента годовых с комиссией за обслуживание 0,1 процента от суммы каждого платежа.

«Реализация проекта позволит укрепить национальную систему здравоохранения как в части улучшения инфраструктуры, так и в части повышения потенциала медицинских сотрудников. Сейчас ожидается подписание законопроекта президентом КР для дальнейшего получения юридического заключения Министерства юстиции и уведомления корейской стороны Министерством финансов о проведении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286488/
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