Нацбанк обсуждает снижение процентов по кредитам с микрофинансовыми компаниями. Круглый стол был организован Ассоциацией микрофинансовых организаций с участием представителей Национального банка Кыргызстана, микрофинансового сектора, а также международных организаций и финансовых институтов. Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.

Представители микрофинансового сектора и Нацбанка обсудили результаты исполнения плана мероприятий по реализации основных направлений развития сектора микрофинансирования на 2022-2025 годы.

В план предлагается внести изменения в части включения мероприятий по созданию условий по снижению процентных ставок по кредитам, выдаваемым сектором микрофинансирования.

Кроме того, в него решили включить мероприятия по обеспечению доступности банковских услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении им финансовых услуг, стимулированию и поддержке женского предпринимательства, а также по исключению мероприятия по созданию института саморегулирования.

Национальным банком сделан основной упор на необходимость снижения процентных ставок по кредитам микрофинансового сектора и повышения уровня ответственного кредитования.