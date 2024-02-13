09:17
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Экономика

Нацбанк обсуждает снижение процентов по кредитам с микрофинансовыми компаниями

Нацбанк обсуждает снижение процентов по кредитам с микрофинансовыми компаниями. Круглый стол был организован Ассоциацией микрофинансовых организаций с участием представителей Национального банка Кыргызстана, микрофинансового сектора, а также международных организаций и финансовых институтов. Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.

Представители микрофинансового сектора и Нацбанка обсудили результаты исполнения плана мероприятий по реализации основных направлений развития сектора микрофинансирования на 2022-2025 годы.

В план предлагается внести изменения в части включения мероприятий по созданию условий по снижению процентных ставок по кредитам, выдаваемым сектором микрофинансирования.

Кроме того, в него решили включить мероприятия по обеспечению доступности банковских услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении им финансовых услуг, стимулированию и поддержке женского предпринимательства, а также по исключению мероприятия по созданию института саморегулирования.

Национальным банком сделан основной упор на необходимость снижения процентных ставок по кредитам микрофинансового сектора и повышения уровня ответственного кредитования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286541/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация инфекционки в Бишкеке. Какие работы выполнят за счет кредита Кореи
Чиновники Кыргызстана продолжают встречи с компанией Ротшильдов
Дополнительное финансирование направят на улучшение теплоснабжения в Бишкеке
Нацбанк Кыргызстана сохранит ставку в 13 процентов в ближайшие полгода
Нацбанк предупреждает: Кыргызско-Чешского банка в Кыргызстане нет
Кабмин хочет выкупить «Керемет Банк» у Национального банка
Нацбанк хочет выпустить две новые монеты. Объявлен конкурс эскизов
Главврачи сидят по 20 лет. Депутаты парламента требуют реформу в Минздраве
Мелс Аттокуров стал заместителем председателя Национального банка Кыргызстана
В Кыргызстане резко вырос объем потребительских кредитов
Популярные новости
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
Международные резервы Кыргызстана достигли рекордной отметки в&nbsp;$3,3 миллиарда Международные резервы Кыргызстана достигли рекордной отметки в $3,3 миллиарда
Маловодный период. Воды в&nbsp;Токтогулке становится все меньше Маловодный период. Воды в Токтогулке становится все меньше
Овечья шерсть как удобрение. Приживется&nbsp;ли технология в&nbsp;Кыргызстане? Овечья шерсть как удобрение. Приживется ли технология в Кыргызстане?
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
09:10
Президент ОАЭ посетит Кыргызстан с официальным визитом Президент ОАЭ посетит Кыргызстан с официальным визитом
08:50
Преподаватели Петрозаводского госуниверситета провели цикл гостевых лекций в Оше
08:32
Нацбанк обсуждает снижение процентов по кредитам с микрофинансовыми компаниями
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, понедельник
23:56
Фото от NASA: космическое «жемчужное ожерелье», созданное столкновением галактик
23:26
Кабмину Кыргызстана могут отдать полномочия по приватизации госсобственности
23:04
Разрушенная плитка, сломанные скамейки. Парку «Ынтымак-2» нужен ремонт
22:47
Еще одну бесплатную операцию по пересадке почки проведут в Кыргызстане
22:21
Кыргызстанец выиграл турнир по джиу-джитсу в США