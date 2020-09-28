Выборы-2020. Кандидат от партии «Реформа» оштрафован на 7 тысяч сомов

На заседании ЦИК возник спор. Члены избирательной комиссии не могли прийти к единому решению, выносить ли предупреждение партии «Реформа» и штрафовать ли кандидата Акжолтоя Токонова.

Представители комиссии изучили видео, где сын претендента на мандат читает стих, посвященный политорганизации, и призывает голосовать за «Реформу». Члены комиссии посчитали, что это нарушение.

Сам кандидат заявил, что не размещал это видео.

Он устроил скандал на заседании, обозвав заместителя председателя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова коррупционером.

Последний возмутился и пообещал пожаловаться в правоохранительные органы.

В итоге Акжолтой Токонов за распространение видео с участием несовершеннолетнего получил штраф в 7 тысяч сомов и покинул заседание.