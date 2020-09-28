22:17
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кандидат от партии «Реформа» оштрафован на 7 тысяч сомов

На заседании ЦИК возник спор. Члены избирательной комиссии не могли прийти к единому решению, выносить ли предупреждение партии «Реформа» и штрафовать ли кандидата Акжолтоя Токонова.

Представители комиссии изучили видео, где сын претендента на мандат читает стих, посвященный политорганизации, и призывает голосовать за «Реформу». Члены комиссии посчитали, что это нарушение.

Сам кандидат заявил, что не размещал это видео.

Он устроил скандал на заседании, обозвав заместителя председателя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова коррупционером.

Последний возмутился и пообещал пожаловаться в правоохранительные органы.

В итоге Акжолтой Токонов за распространение видео с участием несовершеннолетнего получил штраф в 7 тысяч сомов и покинул заседание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166721/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ЦИК не нашла нарушений в действиях партии «Замандаш»
Выборы-2020. В ЦИК разбираются с попыткой подкупа в Нарынской области
Выборы-2020. Учителя в Араванском районе заявляют о давлении со стороны партии
Партии не соблюдают санитарные нормы. Полпред Иссык-Куля хочет пожаловаться ЦИК
Выборы-2020. Генпрокуратура проверяет выступление кандидата в школе
Выборы-2020. ЦИК просит не затягивать расследование по фактам нарушений
Без масок и дистанции. Партия собрала на ипподроме несколько тысяч человек
Выборы-2020. На две партии поступили жалобы. МВД разбирается
Выборы-2020. Партия разместила агитационный плакат на столбе ЛЭП
Выборы-2020. Центризбирком обратился к политпартиям по факту драки в Араване
Популярные новости
Будет&nbsp;ли введен карантин после выборов? Ответ президента Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и&nbsp;наземным транспортом Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у&nbsp;избирателей. Почему? Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?
Бизнес
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
28 сентября, понедельник
22:03
В Караколе закончили ремонт дороги на улице Жусупа Абдрахманова В Караколе закончили ремонт дороги на улице Жусупа Абдр...
21:44
Чиновники в Караколе не видят яму в асфальте возле обладминистрации
21:25
Криштиану Роналду первым забил 450 голов в топ-лигах Европы
21:16
Выборы-2020. Кандидат от партии «Реформа» оштрафован на 7 тысяч сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 сентября: без осадков