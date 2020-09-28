Выборы-2020. Учителя в Араванском районе заявляют о давлении со стороны партии

Учителя в Араванском районе жалуются на давление со стороны одной из партий. Обращение направлено в координационную группу оперативного реагирования ЦИК.

По данным ведомства, аудиозапись, как один из агитаторов политической организации, участвующей в выборах, агитирует педагогов голосовать за его партию, следует проверить на достоверность. Если факт подлинности подтвердится, материалы будут переданы в правоохранительные органы на предмет регистрации в ЕРПП по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о нарушениях.

Уточняется, что размер взыскания за использование админресурса классифицируется по второй категории — от 300 до 600 расчетных показателей (от 30 тысяч до 60 тысяч сомов). Уличенные в нарушении лишаются также права занимать государственные должности в течение двух лет.