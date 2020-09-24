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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Наказать партии за конфликт в Араванском районе предлагают в ЦИК

Принять меры в отношении партий из-за конфликта в Араване предложила член ЦИК Гульнара Джурабаева. Об этом она заявила на заседании Центризбиркома.

Отметим, что на заседании заслушали информацию МВД об инциденте.

Гульнара Джурабаева отметила, что конфликт сопровождался массовой дракой. «Первоначально заявлено, что одна из партий проводила агитационное мероприятие, на которое пришла другая. Для всех должно быть понятно, что нельзя препятствовать проведению агитации партий. Если человек не согласен с тем, что кандидат говорит о строительстве дороги или что-то еще, он может обратиться в ЦИК», — отметила она.

Член Центризбиркома добавила: если ЦИК не можем наказать кандидатов, потому что, по данным МВД, они не участвовали в драке, то может вынести решение в отношении партий.

«Что меня пугает, так в тех же соцсетях сообщают, что обе партии используют молодых людей спортивного телосложения на агитационных мероприятиях, непонятно зачем. Это тоже порождает конфликты, жители не чувствуют себя в безопасности», — сказала Гульнара Джурабаева.

Она предложила обратиться к политпартиям, чтобы не использовали группы таких ребят.

Напомним, что в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района. Милиция задержала шесть человек. Четверым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в СИЗО, еще двое находятся в ИВС.

Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166317/
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