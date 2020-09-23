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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия разместила агитационный плакат на столбе ЛЭП

Гражданский активист Азамат Аттокуров на своей странице в Facebook указал, что партия «Мекеним Кыргызстан» разместила на столбе ЛЭП плакат с логотипом политической организации.

По его словам, это нарушение, поскольку партии не могут использовать в качестве подставки для своих растяжек гособъекты. Ранее, напомним, сообщалось, что партия «Кыргызстан» повесила рястяжку на деревьях, что также запрещено.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166149/
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