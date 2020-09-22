Выборы-2020. Правозащитники будут судиться с ЦИК из-за спикера парламента

Представители Коалиции за демократию и гражданское общество подали в суд заявление на ЦИК за ее решение не отменять регистрацию спикера парламента Дастанбека Джумабекова.

Правозащитники отмечают, что избирательная комиссия признала — партия «Кыргызстан» и сам торага Жогорку Кенеша нарушили избирательное законодательство. Дастанбек Джумабеков, и это подтверждено документально, вручил суйунчу в размере 50 тысяч сомов семье новорожденного из Таласской области во время своей рабочей поездки. Это должно расцениваться как подкуп избирателя. В Жогорку Кенеш подтвердили, что подарок — это деньги из фонда торага, то есть зафиксирован факт использования административного ресурса.

Истцы указали, что рабочая группа по оперативному реагированию ЦИК рекомендовала снять Дастанбека Джумабекова с выборов. Однако ЦИК вынес предупреждение только партии. Правозащитники просят признать решение ЦИК недействительным.



