Депутат призывает правительство помочь фермерам наладить поставку фасоли в Индию. Об этом заявил сегодня на заседании парламента Дастанбек Джумабеков.

По его словам, стоимость фасоли остается низкой.

«Фермеры говорят, что в Индии закупают фасоль по хорошей цене, но надо наладить процесс поставки. Одна из проблем заключается в том, что там не признают наши справки о качестве фасоли. Поэтому фермеры просят через МИД решить вопрос поставок нашей фасоли в Индию, чтобы можно было ее экспортировать по более высокой цене. Надо поддержать отечественных производителей», — считает нардеп.

Он также добавил, что 28 июля 2025 года в ряде айыл окмоту Айтматовского района произошла чрезвычайная ситуация — сошел сель и пошел град.

«В итоге пострадали около 800 гектаров посаженной пшеницы и фасоли. В акте посчитали ущерб в размере 55 миллионов сомов. Но до сих пор не выполнен данный акт, и люди не получили господдержки. Многие брали земли из госфонда в аренду, стоимость которой достаточно высокая. Граждане просят власти помочь им», — заметил Дастанбек Джумабеков.