Дастан Джумабеков: Необходимо усилить пропаганду по возвращению мигрантов в КР

«Государство должно усилить пропаганду по возвращению мигрантов из КР на родину», — заявил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша при рассмотрении вопроса о даче согласия на назначение Каната Сагынбаева на должность министра труда, социального обеспечения и миграции.

По его словам, сегодня очень большое число наших соотечественников находится в трудовой миграции.

«За рубежом они сталкиваются с множеством проблем, проходят через столько мучений. Пора уже возвращать их на родину, активно продвигать пропаганду в этом направлении. Президент страны уже делал подобное обращение к нашим соотечественникам за рубежом. Вы, как новый глава Минтруда, должны открыто показывать, какие вакансии сегодня есть в республике, в каких отраслях, какая там зарплата. И тогда наши мигранты будут возвращаться на родину. В нашей стране много рабочих мест, но их заполняет иностранная рабсила. Хотя могли бы работать наши граждане», — считает Дастан Джумабеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341862/
