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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК не станет пока рассматривать инцидент в Араване

ЦИК не станет пока рассматривать инцидент в Араванском районе Ошской области, где на агитационном мероприятии подрались кандидаты и сторонники двух партий.

По словам члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой, факт зарегистрирован в ЕРПП, проводится расследование, а у ЦИК нет полномочий заниматься следствием.

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«Произошло, конечно, событие из ряда вон выходящее, но утверждать, что это специально спланированная противоправная акция какой-либо из партий, участвующих в выборах, мы не можем. Причастность должны установить компетентные органы. По итогам расследования, если будет выяснено и подтверждено, что в происшествии виноваты кандидаты, ЦИК тогда может принять решение об отмене их регистрации и вынести предупреждение политической организации», — сказала Гульнара Джурабаева.

Напомним, в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района.

Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166001/
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