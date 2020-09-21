Выборы-2020. ЦИК не может проводить расследование инцидента в Араване

ЦИК запросит информацию партии, наблюдателей, членов ТИК, которые присутствовали в Араванском районе на агитационном мероприятии и видели, как произошел инцидент, что послужило причиной. Об этом заявляет Центризбирком.

По данным ведомства, рабочая группа по оперативному реагированию проведет заседание. «Но мы не следственный орган, и квалифицировать данное деяние не можем. Расследованием займется милиция. Со своей стороны мы запросим всю информацию, чтобы была ясная картина», — отметила Гульнара Джурабаева.

Она отметила, что политорганизация или отдельные кандидаты могут быть сняты с гонки, только если будет достаточно доказательств грубых нарушений правил ведения агитации.

Напомним, 20 сентября в Араване произошла драка между сторонниками и кандидатами партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Двенадцать человек госпитализировали, один получил различные травмы, но лечится амбулаторно. Кроме того, причинен материальный ущерб владельцам пяти автомобилей. Факт зарегистрировали в ЕРПП, назначена судебно-медицинская экспертиза.