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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК обязала «Кыргызстан» демонтировать баннер с фото ребенка

ЦИК обязала партию «Кыргызстан» снять баннеры с обещанием увеличить размер суйунчу семьям, где родился ребенок, из-за использования фотографий несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщают в ведомстве.

Политорганизациям запрещается использовать в агитации изображения несовершеннолетних.

Сегодня ЦИК рассмотрит вопрос о вручении спикером парламента, кандидатом в депутаты Дастанбеком Джумабековым семье новорожденного подарка в виде денег в размере 50 тысяч сомов

Отметим, что на фото рядом со спикером, который сейчас баллотируется в парламент от партии «Кыргызстан», находится полпред правительства в Таласской области Марат Мураталиев.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165240/
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