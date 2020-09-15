Выборы-2020. ЦИК обязала «Кыргызстан» демонтировать баннер с фото ребенка

ЦИК обязала партию «Кыргызстан» снять баннеры с обещанием увеличить размер суйунчу семьям, где родился ребенок, из-за использования фотографий несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщают в ведомстве.

Политорганизациям запрещается использовать в агитации изображения несовершеннолетних.

Сегодня ЦИК рассмотрит вопрос о вручении спикером парламента, кандидатом в депутаты Дастанбеком Джумабековым семье новорожденного подарка в виде денег в размере 50 тысяч сомов.

Отметим, что на фото рядом со спикером, который сейчас баллотируется в парламент от партии «Кыргызстан», находится полпред правительства в Таласской области Марат Мураталиев.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.