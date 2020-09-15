Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей

ЦИК рассмотрит подарок в 50 тысяч сомов от спикера парламента Дастанбека Джумабекова семье новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Центризбиркома, сначала вопрос изучит рабочая группа. Ранее член ЦИК Атыр Абдрахматова отметила, что благотворительная деятельность, в том числе раздача материальной помощи во время агитации от кандидатов, запрещена. Дастанбек Джумабеков нарушил закон, вручив маме малыша деньги.

Преподношение можно расценить как подкуп избирателей, а претендент на мандат может быть дисквалифицирован.

Ранее пресс-секретарь торага Жоомарт Максатбеков сообщил, что Дастанбек Джумабеков подарил деньги от имени своей семьи за благую весть, это не средства из фонда спикера.

Отметим, что на фото рядом со спикером, который сейчас баллотируется в парламент от партии «Кыргызстан», находится полпред правительства в Таласской области Марат Мураталиев.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.