Торага Жогорку Кенеша совершит официальный визит в Турцию

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу по приглашению председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша 9-11 февраля совершит официальный визит в Турецкую Республику.

Нурланбек Тургунбек уулу свой первый официальный визит после переизбрания на должность торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики начнет с Турецкой Республики, где проведет ряд встреч на высоком уровне.

Ожидается, что торага Жогорку Кенеша обсудит с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем вопросы в сфере развития межпарламентского сотрудничества и обменяется мнениями по укреплению двусторонних отношений.

Напомним, что в апреле прошлого года Нуман Куртулмуш совершил официальный визит в Кыргызстан, в рамках которого был подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Торага Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбека уулу в ходе его официального визита в Турецкую Республику будут сопровождать депутаты Алишер Козуев, Кундузбек Сулайманов, Акылбек Тумонбаев, Нурбек Сыдыгалиев, Эльдар Сулайманов, Гулай Машрапова и Эльвира Сурабалдиева.
